В Краснодаре из-за аварии 2 тысячи человек остались без света

Ведутся восстановительные работы

Утром 22 ноября произошло аварийное отключение света в Западном округе Краснодара. Сейчас электрики устраняют неполадки.

- В 10:55 поступило сообщение об отключении электроэнергии по улицам: 1-я Линия, 2-я Линия, Артиллерийская, Северная, Урицкого, Головатого, Калинина, Мичурина, Киевская, Тульская, - сообщили в ЕДДС города.

Перестали работать пять трансформаторных подстанций. В зону отключения попали 270 частных домов и один многоквартирный. Специалисты обещают закончить восстановительные работы через пять часов.