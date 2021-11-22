Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 9:51

В Краснодаре из-за аварии 2 тысячи человек остались без света

В зону отключения попали частные дома и один многоквартирный
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ведутся восстановительные работы

Ведутся восстановительные работы

Утром 22 ноября произошло аварийное отключение света в Западном округе Краснодара. Сейчас электрики устраняют неполадки.

- В 10:55 поступило сообщение об отключении электроэнергии по улицам: 1-я Линия, 2-я Линия, Артиллерийская, Северная, Урицкого, Головатого, Калинина, Мичурина, Киевская, Тульская, - сообщили в ЕДДС города.

Перестали работать пять трансформаторных подстанций. В зону отключения попали 270 частных домов и один многоквартирный. Специалисты обещают закончить восстановительные работы через пять часов.