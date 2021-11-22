«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1 в Winline Derby. Фото: пресс-служба компании Winline.

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1 в богатом на эмоции Winline Derby. Команда Виктора Гончаренко прервала трехматчевую проигрышную серию и ворвалась в еврокубковую зону в турнирной таблице чемпионата России.

Соперники взрывоопасно начали матч, «быкам» удавались и прессинг, и размашистые скоростные атаки. Уже на 16-й минуте хозяева организовали блестящую контратаку, Кабелла разрезал своим прострелом всю оборону москвичей и на добивании Кордоба перевел мяч уже в пустые ворота.

Далее игра была обоюдоострая, могли отличиться и те, и другие. Периодически игроки (и даже тренер Гончаренко) хватали желтые карточки за грубые стыки, поскольку никто не хотел уступать. «Краснодар» мог спокойно уходить на перерыв с преимуществом в один мяч, но защитник Сергей Петров за минуту до конца завалил в штрафной спартаковца Игнатова. Пенальти бил Соболев. Мяч отбил голкипер сборной России Матвей Сафонов, но судья попросил перебить из-за нарушения. Второй раз форвард «Спартака» был точен – 1:1.

После перерыва игра вновь прошла практически без центра поля. На 59-й минуте хозяевам вновь удалась выверенная атака – Ионов комбинировал с партнером и вырвался один на один к Селихову, но его хватал руками Айртон. Судья назначил пенальти, и Крыховяк его реализовал. Далее хозяева не без труда отстояли победу, раз за разом отбиваясь от ударов спартаковцев.

Добавим, что благодаря победе в Winline Derby «Краснодар» завершил первый круг РПЛ на пятой строчке. Впереди игра с «Химками», 27 ноября.