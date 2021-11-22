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Происшествия22 ноября 2021 10:49

Житель Абинска за отказ познакомиться угрожал женщине убийством

Мужчина достал на улице пневматический пистолет и пугал им потерпевшую
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчина достал пневматический пистолет и начал угрожать им Фото и архива КП

Мужчина достал пневматический пистолет и начал угрожать им Фото и архива КП

Перед судом предстанет житель Абинска, угрожавший женщине убийством. Потерпевшая едва не стала жертвой мужчины из-за отказа познакомиться. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, 45-летний мужчина подошел на улице к прохожей с целью познакомиться. Когда та отказала, он достал пневматический пистолет и начал угрожать им. В результате никто не пострадал.

- На период расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы.