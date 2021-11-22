Батутисты из Краснодарского края завоевали девять медалей на чемпионате мира в Баку

По итогам выступлений представители края завоевали награды в пяти видах программы

В Баку проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте. Спортсмены из Краснодарского края завоевали девять медалей на соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Кубанские батутисты в очередной раз подтвердили статус сильнейших в стране и мире. В составе сборной России Краснодарский край представляли Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Мария Михайлова, Ирина Кундиус, Александр Лисицын и Ирина Силичева. Спортсмены привезли пять золотых и четыре бронзовые награды, - сообщили специалисты.

За первые места на соревнованиях боролись 270 спортсменов из 33 стран мира. У Лисицина три золотых медали, по одной у Ушакова и Силичевой.

На Кубани продолжают активно развивать спорт. В ближайшее время в Краснодаре намерены построить два центра для батутистов.