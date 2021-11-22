Подготовка к Новому году стартовала в Сочи

В Сочи начинают украшать общественные пространства к Новому году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи проходит подготовка к Новому году. На курорте начинают украшать общественные пространства. Оформление города к наступающим праздникам обсудили накануне на совещании под председательством главы города.

Предстоящие праздники пройдут под девизом «Здоровый Новый год в Сочи». Так, в четырех Домах культуры откроются украшенные пункты вакцинации. По утрам они будут работать для пожилых людей, а посетителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

В Сочи разместят 40 новогодних елей. В новогодней тематике оформят три новые территории в микрорайонах Головинка, Лоо и Дагомыс Лазаревского района. Световые консоли украсят опоры освещения мостов в Зубовой Щели, Головинке и Лазаревском. А в центральном районе Сочи оборудуют световые композиции: осветят в том числе и фонтаны на площади Искусств, у здания морского порта и напротив Главпочтамта. Интерактивный экран появится на площади Флага для связи сочинцев и жителей других городов в онлайн-режиме.

Накануне в городе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление района города, предприятия или пространства рядом с домом. Победители станут известны уже 20 декабря. А на медиаэкранах и баннерах разместят поздравления с наступающим праздником и пожелания.

– Сочи на новогодних праздниках планируют посетить около 250 тысяч гостей. С 20 декабря в аэропорту и на крупных ж/д станциях волонтеры будут раздавать приезжающим маски и памятки о санитарно-эпидемиологических правилах пребывания на курорте, – подчеркнул мэр Алексей Копайгородский.