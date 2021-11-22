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Общество22 ноября 2021 12:53

Лучшим защитным сооружением ГО Кубани признано убежище Сочи

В ГУ МЧС РФ подвели итоги смотра-конкурса
Светлана ОВДЕЙ
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Сочинское убежище признано МЧС лучшим Фото: пресс-служба Сочинской ТЭС

Сочинское убежище признано МЧС лучшим Фото: пресс-служба Сочинской ТЭС

Лучшим защитным сооружением ГО на Кубани признано убежище в Сочи. Накануне в ГУ МЧС РФ подвели итоги смотра-конкурса на внутреннее содержание, сообщает пресс-служба городской администрации.

В защитных сооружениях проверили наличие средств индивидуальной зашиты и составление отчетов. В том числе осмотрены системы жизнеобеспечения.

По итогам конкурса первое место заняло убежище Сочинской ТЭС. Защитное сооружение рассчитано на укрытие 150 человек.