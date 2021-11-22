Лучшим защитным сооружением ГО Кубани признано убежище Сочи

Сочинское убежище признано МЧС лучшим Фото: пресс-служба Сочинской ТЭС

Лучшим защитным сооружением ГО на Кубани признано убежище в Сочи. Накануне в ГУ МЧС РФ подвели итоги смотра-конкурса на внутреннее содержание, сообщает пресс-служба городской администрации.

В защитных сооружениях проверили наличие средств индивидуальной зашиты и составление отчетов. В том числе осмотрены системы жизнеобеспечения.

По итогам конкурса первое место заняло убежище Сочинской ТЭС. Защитное сооружение рассчитано на укрытие 150 человек.