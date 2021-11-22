Владельцев трансформаторных будок, испорченных рекламой и граффити, будут штрафовать в Краснодаре

Частно трансформаторные подстанции незаконно становятся местом для размещения рекламы Фото: пресс-служба городской администрации

Владельцев краснодарских трансформаторных будок будут штрафовать за незаконно размещенные рекламу и граффити. Поручение накануне дал глава города на аппаратном совещании.

— Городские трансформаторные подстанции, за редким исключением, не бесхозные. Они находятся либо в аренде, либо в собственности у компаний электросетевого комплекса. Протоколы и штрафы нужно выписывать на них, - отметил Андрей Алексеенко. - Поручаю департаменту городского хозяйства и ТЭК провести соответствующую работу, завтра хочу видеть подстанции уже очищенными от всего этого хлама.

О состоянии трансформаторных подстанций Краснодара рассказала начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова. Она отметила, что часто их используют как доску объявлений и наносят незаконные граффити.

В краевом центре в том числе возникла проблема с крупногабаритным мусором – ветками и шинами для авто.

— Резину выбрасывают не собственники машин, они сами не демонтируют колёса, это делают городские шиномонтажки. Необходимо провести с владельцами разъяснительную работу. При выявлении подобных фактов в дальнейшем будем штрафовать или прекращать их деятельность, — подчеркнул глава города.