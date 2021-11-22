Более 542 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Ежедневно в краевом центре от коронавируса прививаются более 3 тысяч человек Фото из архива КП

Более 542 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. Тем временем ревакцинацию прошли 26 919 жителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ежедневно в Краснодаре в среднем прививку от коронавируса получают более 3 тысяч человек. А в стационарах города продолжают лечиться 1287 человек. За последние сутки в краевом центре выявили 263 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Краснодаре граждан принимают 60 прививочных пунктов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в регионе требования QR-кодов в ТЦ и общепите продлили до 18 января. Предоставление не распространяется на офисы МФЦ края.