Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз признан лучшим учреждением страны

Новороссийский казачий кадетский корпус побеждал в смотре-конкурсе в 2013, 2016 и 2019 годах Фото: пресс-служба краевой администрации

Новороссийский казачий кадетский корпус в четвертый раз принял переходящее знамя Президента России. Учреждение признано лучшим в стране. Накануне в городе-герое состоялось торжественное вручение.

На поздравлении воспитанников и педагогов присутствовали председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор края Вениамин Кондратьев.

– Выпускники регулярно пополняют ряды Кубанского казачьего войска, становятся курсантами военных вузов, проходят службу в Президентском полку. Всего в корпусах и казачьих классах региона воспитывают около 100 тысяч ребят. Для Кубани важно сохранить историю и преемственность поколений, воспитать достойных защитников своего края и страны, – отметил глава региона.

Лучший казачий кадетский корпус избирают в рамках конкурса, проводимого Минпросвещения РФ совместно с Советом при Президенте РФ по делам казачества. Смотр учреждений стартовал в 2010 году. Так, победители получают денежные вознаграждения: 3 миллиона рублей – 1-е место, 2 миллиона – 2-е место, 1 миллион – 3-е место. Новороссийский казачий кадетский корпус признан лучшим в 2013, 2016, 2019 и 2021 годах, Ейский – в 2018 и 2020 годах.