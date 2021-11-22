Территорию вокруг скейт-парка в Юбилейном мкр-не Краснодара благоустроят до 13 декабря

Новый скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре завершились работы в новом скейт-парке в Юбилейном микрорайоне. До 13 декабря планируют благоустроить территорию вокруг площадки. Возведение бетонного скейт-парка обсудили на еженедельном совещании городской администрации.

— Подготовлен эскизный проект озеленения территории для дополнительного шумоподавления. Установим здесь и входную группу — информационные щиты с режимом работы и правилами нахождения на объекте. Все работы планируем завершить до 13 декабря, — отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Для дополнительного подавления шума в сквере им. 80-летия образования края высадят деревья и кустарники.

Напомним, новый бетонный скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара построили вместо ветхого деревянного. Площадку разместили дальше от жилых домов для подавления шума.