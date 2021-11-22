Жители кубанской глубинки смогут бесплатно пройти медобследование у краевых специалистов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Брюховецкого района смогут пройти диспансеризацию. 23, 24 и 25 ноября в станицах Батуринская, Чепигинская и Свободная будет работать медицинский автопоезд. Врачи краевой больницы № 1 развернут мобильные пункты приема. Как сообщили в администрации Краснодарского края, люди смогут получить консультации нескольких специалистов: терапевта, окулиста, маммолога, пульмонолога и пройти лабораторные исследования.

- Врачи и медсестры Краснодарской краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского на постоянной основе выезжают в отдаленные сельские поселения. Их задача – обследовать жителей на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий, а также факторов риска их возникновения, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Все медицинские услуги для жителей Брюховецкого района будут бесплатными. Если специалист на месте увидит необходимость в более глубоком обследовании, то пациенту выпишут направление в краевой профильный медицинский центр.