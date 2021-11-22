Субсидии помогли тысяче кубанских семей стать новоселами

Тысяча кубанских семей стали новоселами благодаря субсидиям Фото: Мария ЛЕНЦ

Около тысячи семей в Краснодарском крае в текущем году улучшили жилищные условия благодаря субсидиям, выделенным из регионального бюджета. Как рассказали в краевой администрации, на материальную помощь могут рассчитывать медики, учителя, многодетные или молодые семьи.

- Всего в 2021 году социальные выплаты получили 994 семьи. В их числе 354 – молодые семьи, 120 – получили субсидию на оплату первоначального взноса, 520 – перечислили выплаты по программе «Накопительная ипотека» на банковские счета, - рассказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Условия участия в программе: семья должна проживать на территории региона не менее 5 лет, они не должны иметь жилье в собственности, либо же проживать в квартире, площадь которой на каждого члена семьи не превышает 10 кв.м. Поддержку нуждающимся в улучшении жилищных условий оказывают в рамках национальной программы «Развитие ЖКХ».

Также, с начала 2022 года в регионе стартует новая программа поддержки работников социальной сферы. Врачи, учителя и соцсотрудники смогут рассчитывать на 1 млн рублей в качестве первоначального взноса на приобретение жилья в ипотеку.