23 сотрудника полиции скрыли в декларациях банковские счета

Во время прокурорской проверки было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В рамках прокурорской проверки деклараций о доходах и имуществе госслужащих было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили в администрации Краснодарского края, 23 сотрудника территориального отдела полиции при заполнении документов скрыли банковские счета.

- Не отображены факты доходов на общую сумму более 288 тыс. рублей, а также нет сведений о 119 расчетных счетах в кредитных организациях, по которым осуществлялось движение денежных средств, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Данные переданы начальнику УМВД России по Краснодарскому краю. Полицейские, предоставившие неполные сведения о доходах, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.