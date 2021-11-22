Компания Галицкого подала в суд на мэрию Краснодара

Тренировочную базу ФК "Краснодар" признали самостроем. Фото: fckrasnodar.ru

Компания, принадлежащая Сергею Галицкому, через суд пытается узаконить самострой. Как сообщил «Коммерсант», речь идет о тренировочной базе академии футбольного клуба «Краснодар», расположенной на улице Рождественская Набережная в краевом центре.

Соответствующее исковое заявление рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края. Ответчиком по делу выступает администрация Краснодара.

Суд назначил разбирательство на 7 декабря 2021 года. К заседанию истец и ответчик должны подготовить необходимые для судебной тяжбы документы.

Также известно, что эта же компания задействована в реконструкции городского кинотеатра "Аврора".