Цена за проезд в краснодарских маршрутках продолжает расти

Цена за проезд в краснодарских маршрутах продолжает расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один частный краснодарский перевозчик заявил о повышении стоимости проезда в его маршрутках. С 7 декабря подорожает билет за проезд по маршруту № 51, который следует от ул. Трудовой Славы и до улицы Академика Королева. Стоимость одной поездки и провоза багажа составит 35 рублей.

Первым о подорожании проезда до 35 рублей заявил владелец маршрута № 61. Как объяснил перевозчик, это связано с ростом цен на запчасти, ГСМ, страховку и другие сопутствующие.

Аналитики прогнозируют, что до конца текущего года вырастет стоимость проезда и на других маршрутах краевого центра.