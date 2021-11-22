Филиал медицинского колледжа откроется в Курганинске

В Курганинске с 2022 года можно будет получить образование медсестры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Курганинске готовятся к открытию филиала Лабинского медицинского колледжа. На создание нового учебного заведения выделено почти 75 млн рублей в рамках национальной программы «Здравоохранение». Как сообщили в администрации Краснодарского края, занятия в колледже начнутся в 2022 году.

- Здесь за счет краевого бюджета планируют обучать 75 человек после 9 класса. Учреждения края нуждаются в среднем медицинском персонале. Сейчас только в первичном звене трудится почти 16 тысяч средних медицинских работников, - сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Евгений Филиппов выразил надежду, что после окончания колледжа, выпускники выберет для дальнейшей деятельности леченые учреждения в сельской местности. В регионе делается много для привлечения кадров на село. С 2018 года реализуется программ «Земский доктор», ее участники могут рассчитывать на выплаты от 500 и до 750 тысяч рублей. С 2021 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» для медиков приобретается служебное жилье. В текущем году было закуплено 90 квартир.