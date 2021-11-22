Кубанские поисковики за год нашли останки 337 советских солдат

Подвели итоги акции "Вахта памяти-2021". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За текущий год кубанскими поисковиками была проделана большая работа. Во время экспедиций удалось обнаружить останки 337 советских солдат. После работа продолжилась в архивах и 9 неизвестных воинов обрели имена. Как сообщили в администрации Краснодарского края, все найденные останки бойцов и командиров Красной армии были торжественно захоронены.

– На территории 11 муниципальных образований Краснодарского края добровольцы провели 82 поисковых экспедиции. После провели 8 торжественных захоронений, – рассказал руководитель регионального отделения поискового движения Александр Шепелев.

Подобные поисковые экспедиции проходят по всей стране. Итоги работы поисковиков подвели в Ленинградской области. Во всероссийской акции «Вахта памяти-2021» приняли более 150 поисковиков из 65 субъектов страны.