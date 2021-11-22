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Общество22 ноября 2021 18:11

Полицейские в Сочи избили и оглушили электрошокером мужчину

В отношении стражей порядка проводится служебная проверка
Евгения ХАЛИКОВА
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Сочинские полицейские избили и оглушили электрошокером мужчину. Фото: скриншот видео

Сочинские полицейские избили и оглушили электрошокером мужчину. Фото: скриншот видео

В Сочи двух полицейских подозревают в превышении должностных полномочий. Поводом послужила видеозапись, которая распространилась по городских пабликам. На ней двое стражей порядка избивают ногами лежащего на земле мужчину и наносят удары электрошокером.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в ведомстве инициирована проверка. Если факты некорректного поведения полицейских подтвердятся, они понесут ответственность.

Также, вопрос решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении мужчины. Известно, что находился в общественном месте в состоянии опьянения.