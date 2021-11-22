В Краснодаре одновременно загорелись два частных дома

В Краснодаре сгорели два частных дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодаре очевидцы сообщили о пожаре в частном доме по улице Полины Осипенко. Когда на место приехали подразделения пожарных, огнем были охвачены уже два домовладения, расположенных по соседству. Площадь возгорания составила 100 кв.м. К ужасу соседей, внутри оказались заблокированы жильцы, которые самостоятельно не смогли выбраться.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали девять человек. Погибших и пострадавших нет предварительно нет.

В 21.36 пожар удалось локализовать на площади 130 кв.м. Всего в тушении участвуют 5 единиц техники и 25 человек личного состава.