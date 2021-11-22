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Общество22 ноября 2021 19:25

Снимать змею с машины пришлось новороссийским спасателям

Экзотическое пресмыкающееся пригрелось на автомобильном капоте
Евгения ХАЛИКОВА
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Змея залезла на авто погреться. Фото: alekseioderov

Змея залезла на авто погреться. Фото: alekseioderov

В «Службу спасения» Новороссийска обратился местный житель с необычной просьбой. По словам новороссийца, на капоте его автомобиля свернулась клубком змея. Сам мужчина побоялся приблизиться к машине.

Как сообщил глава муниципального спасотряда, его сотрудники прибыли на место и забрали змею.

- Змея оказалась не из наших мест и даже скорее всего не с нашего континента. Змейку отдали в добрые руки, - уточнил детали руководитель «Службы спасения» г. Новороссийска Алексей Одеров.

Скорее всего змея уползла от хозяев, замерзла и словно кошка залезла погреться на авто.