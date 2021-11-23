Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 ноября 2021

В Сочи электрики детально обследуют все городское электрооборудование Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи запланированы профилактические работы на электрооборудовании, которые повлекут за собой отключения электроэнергии в трех внутригородских округах.

Ограничения коснутся Адлерского района. Здесь не будет света на следующих улицах: Банановая, Лазурная Долина, Петрозаводская, Лесовод, 10 лет Октября, Бестужева, Брянская, Веринская, Дубовая, Клубная, Пастушечья, Пензенская, Тихая, Чайная, Лавровая, Попова, Светогорская, Витебская, Рижская, а также в садовых товариществах Горный сад, Лесовод, Луч, Норильск, Вега, Романка и Магнолия.

В Хостинском районе работы начнутся в 8 утра и займут несколько часов. В связи с этим без света останутся жители улиц Краевско-Греческая, Пятигорская, Верхняя Лысая Гора, Лысая гора и Молодогвардейская, а также садовые товарищества Здоровье и Турист.

В Центральном районе ограничения коснутся владельцев недвижимости на улицах Волжская, Виноградная, Анапская, Полтавская, Роз, Курортный проспект, Кооперативная и Войкова.