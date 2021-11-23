ДТП с грузовиком в Адыгее унесло три жизни

От машины практически ничего не осталось. Фото: пресс-службы республиканского МВД

Жуткая авария произошла поздно вечером 22 ноября в Теучежском районе Адыгеи. По предварительным данным, две машины столкнулись на дороге, ведущей из Майкопа в Адыгейск, около хутора Шевченко. Жертвами аварии стали трое мужчины.

Фото: пресс-службы республиканского МВД

- На трассе столкнулись ВАЗ-2107 и грузовая машина. На месте от полученных травм скончались 37-летний водитель легковушки и двое пассажиров 36 и 37 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Фото: пресс-службы республиканского МВД

На месте дежурили сотрудники полиции. Следственно-оперативная группа до сих пор продолжает работу, выясняются все подробности случившегося.