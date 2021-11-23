Правительство РФ одобрило законопроект о создании публично-правовой компании «Роскадастр»

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты Краснодарского края

Правительство Российской Федерации разработало проект закона «О публично-правовой компании «Роскадастр». Документ предполагает реорганизацию профильных государственных учреждений и акционерных обществ путем консолидации их функций и ресурсов для повышения эффективности деятельности в сфере недвижимости и пространственных данных.

- Законопроектом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра – ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» – и акционерных обществ «Роскартография» и «Ростехинвентаризации – БТИ», функции которых зачастую дублируются, - отметили в Кадастровой палате региона.

Планируется, что «Роскадастр» займется в том числе внесением в ЕГРН сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, а также научной и исследовательской деятельностью. Кроме того, компания станет оператором информационных систем Росреестра.

Предложенный законопроектом подход позволит создать систему «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг Росреестра в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья.

Объединение четырех организаций в публично-правовую компанию будет способствовать реализации ключевых проектов отрасли, в том числе созданию «Национальной системы пространственных данных» (НСПД), которая распоряжением Правительства РФ включена в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

НСПД предусматривает единый комплекс мероприятий, направленный на вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости, увеличение скорости и повышение прозрачности осуществления регистрационных действий, создание основы для разработки и внедрения цифровых сервисов для органов власти, бизнеса, граждан.