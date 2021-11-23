В Кадастровой палате Кубани заверили, что неустановленные границы земельного участка являются основной причиной споров между соседями

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты региона

В Краснодарском крае на сегодняшний день насчитывается порядка 970 161 участка с неустановленными границами. Это свидетельствует о том, что многие правообладатели своих земельных метров не спешат проводить межевание.

- Межевание земельного участка - это работы по установлению границ участка, то есть определение местоположения и площади участка, - пояснили в Кадастровой палате края.

Межевание, другими словами, кадастровые работы, проводится, если границы участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В каких же случаях границы земельного участка считаются неустановленными?

Первый, когда сведения о координатах точек границ участка отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Второй, если содержащиеся в ЕГРН координаты точек границ участка определены с точностью, ниже нормативной точности определения координат.

Третий, если содержащиеся в ЕГРН сведения о координатах какой-либо точки границ участка не позволяют однозначно определить ее положение на местности (например, в ЕГРН содержатся несколько значений координат указанной точки).

И четвертый, если в сведениях ЕГРН о местоположении границ участка содержится реестровая ошибка (выраженная, например, в виде пересечения границ участков или несоответствия содержащегося в ЕГРН описания местоположения границ участка правоустанавливающему документу, документу об образовании участка или фактическому положению на местности при отсутствии нарушения земельного законодательства - самовольного занятия земель или земельных участков).

Чтобы понять, установлены ли границы участка в соответствии с требованиями действующего законодательства, достаточно получить за пару минут выписку из ЕГРН о земельном участке (spv.kadastr.ru). Если в графе «Особые отметки» есть информация, что границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, его придется межевать.

Зачем же это делать? Казалось бы, необязательная процедура. Однако будет очень обидно и печально, когда построенный дом вдруг окажется на соседнем участке, хотя бы частично. Или если сосед вдруг решит передвинуть забор вглубь вашего участка.

- Чтобы избежать споров с соседями о границах земельного участка, необходимо проводить межевание. Самостоятельно провести кадастровые работы нельзя, так как для этого необходимо иметь право на осуществление геодезической деятельности. Межевание может проводить только кадастровый инженер. В результате кадастровых работ составляется межевой план, на основании которого вы сможете уточнить границы участка, - сказал начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Алексей Осин.

Для того чтобы уточнить границы участка, необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в Росреестр. Заявление и необходимые документы можно представить одним из следующих способов: через МФЦ, при выездном приеме (kadastr.ru), почтовым отправлением или посредством Личного кабинета официального сайта Росреестра (rosreestr.gov.ru). Там же на сайте размещен реестр кадастровых инженеров, который поможет выбрать грамотного кадастрового инженера.