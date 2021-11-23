Союз транспортников Кубани заявил об ужесточении масочного режима в автобусах, троллейбусах и трамваях

Рейды участились

На Кубани ужесточили контроль соблюдения масочного режима. Об этом заявили в союзе транспортников региона.

- Контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте ужесточен на территории Краснодарского края. Будут проводиться постоянные рейды по выявлению нарушителей режима, - сообщили в ведомстве.

Уже распределены участки и группы для дежурств на две недели вперед. Проверяющие будут напоминать пассажирам и водителям о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, что в Краснодарском крае из-за коронавируса ввели ряд ограничений, в том числе в торговые центры, фитнес-центры, бассейны, магазины можно проходить только по QR-коду.