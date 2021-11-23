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23 ноября 2021 7:34

Горнолыжный кластер Сочи в новогодние праздники будет загружен до 90%

Отели с системой «все включено» уже в дефиците
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Сочи ожидается высокая загруженность на новогодние праздники

В Сочи ожидается высокая загруженность на новогодние праздники

В новогодние праздники Сочи ожидает больше половины от всего турпотока Краснодарского края. На курорт приедет более 200 тысяч человек. Отели и гостиницы уже активно бронируются.

- На сегодняшний день отели на новогодние праздники забронированы на 70%. Планируется, что загруженность будет не ниже прошлогодней, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что самая высокая загруженность намечается в горнолыжном кластере – 80-90%. В основном туристы выбирают отели в Сочи с системой «все включено» 4 и 5 звезд.

Напомним, что непривитым туристам попасть в торговые центры, кафе и рестораны не удастся. Отдыхающим можно вакцинироваться и на курорте в течение трех дней после заселения.