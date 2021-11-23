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Общество23 ноября 2021 7:51

Рабочая группа Ростеха поможет создать систему обращения с отходами на Кубани

Эксперты прибыли в регион
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Два мусорных завода создадут в регионе

Два мусорных завода создадут в регионе

Для создания комплексной системы обращения с отходами на Кубань прибыла рабочая группа Ростеха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Эксперты совместно со специалистами администрации края изучат сложившуюся в регионе ситуацию и разработают концепцию по созданию современной инфраструктуры для переработки отходов, - отметили представители компании.

Эксперты оценят работу объектов в хуторе Копанском, Белореченском и Темрюкском районах. В Краснодарском крае планируется построить два мусороперерабатывающих завода. К созданию привлекут сотрудников Ростеха.