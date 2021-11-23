Алексею Рудневу присвоили звание Почетный гражданин Крымского района

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Советом муниципального образования Крымский район генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар», депутат ЗСК Алексей Руднев награжден званием «Почетный гражданин муниципального образования Крымский район» (Герой Крымского района). Звание присваивается гражданам, имеющим выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием, внесшим большой вклад в экономическое, социальное и духовное развитие Крымского района, снискавшим широкую известность и уважение его жителей.

- В нашем районе есть очень хорошая и добрая традиция благодарить людей, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета. В этом году за помощь в решении проблемных вопросов и выдающиеся заслуги звание «Почетный гражданин муниципального образования Крымский район» присвоено Алексею Валентиновичу Рудневу. Спасибо за эффективное сотрудничество и поддержку Крымского района!, – отметил глава Крымского района Сергей Лесь.

Алексей Руднев выразил слова благодарности за высокую награду и отметил, что продолжит работать на благо жителей Крымского района и всей Кубани.

Напомним, что заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, почетный строитель Алексей Руднев ранее был награжден медалями «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени и другими федеральными и региональными наградами.