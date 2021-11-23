Дети-сироты Отрадненского района Кубани получили новые квартиры

Ключи от квартир вручили 25 жителям Отрадненского района

25 детям-сиротам из Отрадненского района вручили ключи от квартир. Недвижимость они получили в Каневском, Гулькевичском и Отрадненском муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Квартиры, в которые заедут дети-сироты, средней площадью 46 квадратных метров. Возле домов есть все необходимое: площадки, магазины, парки, - отметили специалисты.

За три года собственное жилье получили 90 человек из Отрадненского района. В 2021 году на Кубани на покупку 1553 квартир из краевого бюджета выделили 2,4 млрд рублей.