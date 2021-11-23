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Происшествия23 ноября 2021 8:57

Жителя Кубани осудили на 1,5 года колонии за нападение на кассира «Магнита»

Приговор в законную силу не вступил
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Суд дал 1,5 года колонии

Суд дал 1,5 года колонии

В феврале этого года 60-летний житель хутора Верхнеадагум Крымского района напал на кассира «Магнита». Он пришел в магазин пьяным и, угрожая ножом, просил денег. Его приговорили к реальному сроку.

- Продавец-кассир нажала «тревожную кнопку», после этого нападавшего задержали. В суде он признал вину, но пояснил, что не помнит, почему так поступил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчине дали 1,5 года исправительной колонии общего режима.