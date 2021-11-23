На Кубани за сутки в ковидные госпитали попали 759 человек, 70 – скончались

В Краснодарском крае, по данным на 23 ноября, коронавирус подтвердился еще у 759 человек. В том числе заболели 44 ребенка от 2 месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Ейский район. Здесь выявили 297, 59 и 23 заболевших соответственно. В Новопокровском районе – 34 человека попали в больницу, в Анапе – 32, в Новороссийске и Армавире – по 28.

- В Крымском районе COVID-19 подтвердился у 20 пациентов, в Каневском – у 19, в Кавказском и Новокубанском районах – у 15, в Геленджике и Тбилисском районе – у 13, - отметили специалисты.

В других районах отмечено 12 заболевших и меньше.