Водитель без прав сбил женщину в Новороссийске

Пострадавшей женщине назначено лечение Фото из архива КП

В Новороссийске женщина попала под колеса авто, когда водитель сдавал назад. Владелец машины находился за рулем без прав, сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, 32-летнего водителя лишили прав. Однако мужчина находился за рулем авто Jaguar и, сдавая назад, не заметил 66-летнюю женщину. В результате водитель сбил пенсионерку, травмировав ее. Кроме отсутствия прав, окно машины со стороны обзора водителя было затонировано выше нормы.

- Пострадавшей назначено лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в ГИБДД региона.