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Происшествия23 ноября 2021 9:41

Оползень в Сочи оставил без воды 1,5 тысячи человек на семи улицах

Сейчас идут восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Утечку устраняют

Утечку устраняют

В Хостинском районе Сочи произошло повреждение магистрального водовода, на него сошел оползень. Специалисты нашли причину нестабильного давления в лесном массиве близ жилых кварталов. В настоящее время идут восстановительные работы.

- В данный момент специалисты устраняют порыв, работы осложняются рельефом местности и ее труднодоступностью, - отметили в сочинском «Водоканале».

Без воды в настоящее время остается 1,5 тысячи человек на семи улицах. В их числе Транспортная, Водораздельная, Севастьянова, Коммунальная, Метелева, Дмитриевой и Яна Фабрициуса.

Устранить неполадки планируется к 15:00.