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Общество23 ноября 2021 10:35

В Краснодаре к зимнему сезону подготовили 32 снегоуборочные машины и 9,3 тонны противогололедных материалов

Глава города поручил разработать понятную людям схему работы служб при снегопаде
Светлана ОВДЕЙ
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Во время снегопадов в городе в чистке нуждаются более 8 млн квадратных метров дорог Фото: krd.ru

Во время снегопадов в городе в чистке нуждаются более 8 млн квадратных метров дорог Фото: krd.ru

В Краснодаре к наступлению зимы подготовили 32 снегоуборочные машины и 9,3 тонны противогололедных материалов. Накануне глава города поручил разработать понятный людям план работы служб при снегопаде.

— Если техника подрядчиков не справляется с уборкой снега, ее не хватает, нужно понимать, какие есть резервы, план ее работы на случай обильных снегопадов: как держим с ними связь, какую территорию они убирают, в течение какого срока приступают к уборке. Нужно разработать пошаговую схему заранее и четко ей следовать, — отметил Андрей Алексеенко.

Всего в зимний период в Краснодаре в обработке нуждаются более 8 миллионов квадратных метров дорог. В минтранспорта и дорожного хозяйства Кубани направлено обращение для выделения доптехники в случае ухудшения погоды. Готовы помочь городские строительные компании и предприятия дорожного хозяйства региона.