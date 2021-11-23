В Краснодаре к зимнему сезону подготовили 32 снегоуборочные машины и 9,3 тонны противогололедных материалов

Во время снегопадов в городе в чистке нуждаются более 8 млн квадратных метров дорог Фото: krd.ru

В Краснодаре к наступлению зимы подготовили 32 снегоуборочные машины и 9,3 тонны противогололедных материалов. Накануне глава города поручил разработать понятный людям план работы служб при снегопаде.

— Если техника подрядчиков не справляется с уборкой снега, ее не хватает, нужно понимать, какие есть резервы, план ее работы на случай обильных снегопадов: как держим с ними связь, какую территорию они убирают, в течение какого срока приступают к уборке. Нужно разработать пошаговую схему заранее и четко ей следовать, — отметил Андрей Алексеенко.

Всего в зимний период в Краснодаре в обработке нуждаются более 8 миллионов квадратных метров дорог. В минтранспорта и дорожного хозяйства Кубани направлено обращение для выделения доптехники в случае ухудшения погоды. Готовы помочь городские строительные компании и предприятия дорожного хозяйства региона.