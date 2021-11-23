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Общество23 ноября 2021 10:53

Жители Кубани могут поучаствовать в акции «Щедрый вторник»

Она пройдет с 30 ноября по 4 декабря в честь дня благотворительности
Светлана ОВДЕЙ
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Акция "Щедрый вторник" проходит более чем в 100 странах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция "Щедрый вторник" проходит более чем в 100 странах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Краснодарского края могут стать участниками акции «Щедрый вторник». Мероприятие пройдет с 30 ноября по 4 декабря в честь дня благотворительности, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Участники акции могут сделать пожертвования, поделиться историями добрых поступков в социальных сетях с хэштегом #ЩедрыйВторник, организовать в дистанционном формате концерты или лекции.

Так, в регионе в акции участвуют организации социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и иные организации министерства труда региона. Например, сотрудники и волонтеры серебряного возраста проведут мастер-классы по рукоделию, а находящиеся в социально-реабилитационных центрах передадут малоимущим, ветеранам и труженикам тыла подарки рукоделия.

Напомним, «Щедрый вторник» - акция, охватившая более сотни стран. С 2016 года в России участвуют свыше 4 тысяч учреждений.