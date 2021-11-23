Тихорецкий филиал «Россети Кубань» принял на обслуживание 19 бесхозяйных энергообъектов

Фото: «Россети Кубань».

Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» принял на баланс предприятия 19 бесхозяйных энергообъектов в Новопокровском и Тихорецком районах Краснодарского края. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе принятых на баланс энергообъектов – пять линий электропередачи общей протяженностью более пяти километров, семь кабельных линий и семь трансформаторных подстанции суммарной мощностью 683 кВА.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Работают такие энергообъекты с перегрузками и нуждаются, как правило в ремонте и постоянном техобслуживании. Бесхозяйные сети являются источником технарушений, главной причиной снижения качества электроснабжения и высокого уровня потерь электроэнергии.

Одно из главных преимуществ консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе крупных территориальных сетевых организаций в том, что появляется возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволит не только создать условия для поступательного развития энергетического комплекса, но и сделает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).