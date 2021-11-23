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23 ноября 2021 11:42

В Краснодарском крае на берегу моря нашли скелет женщины, пропавшей месяц назад

Сейчас проводится экспертиза
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Останки нашли на берегу неподалеку от базы отдыха.

Останки нашли на берегу неподалеку от базы отдыха.

В Краснодарском крае на берегу моря нашли скелет, пропавшей месяц назад женщины. Как удалось узнать «КП» - Кубань», обнаружили его на побережье около базы отдыха в Кабардинке. Волны прибили к суше останки. На них наткнулся рыбак, который и вызвал правоохранителей.

Сотрудники МВД начали обследовать найденное тело женщины.

Есть предположение, что останки могут принадлежать пропавшей Светлане.

Есть предположение, что останки могут принадлежать пропавшей Светлане.

- Опознать погибшую невозможно в связи с тем, что после смерти прошло много времени. Но есть предположение, что это пропавшая без вести женщина, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «КП» - Кубань», в Геленджике ранее разыскивалась 37-летняя Светлана Порот. Ориентировки о ее пропаже распространяли волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Известно, что она - уроженка Мурманской области. На связь с родными она не выходила с 22 октября 2021 года. Спустя две недели после исчезновения ее даже объявили в федеральный розыск.

- Чтобы установить, кому принадлежат останки, потребуется экспертиза. Она уже назначена, - добавляют правоохранители.