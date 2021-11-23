Фасад здания конца ХIХ – начала ХХ веков отреставрировали в Краснодаре

Здание расположено по улице Красной Фото: пресс-служба краевой администрации

Реставрацию памятника архитектуры конца ХIХ – начала ХХ веков провели в Краснодаре. Рабочие обновили фасад здания, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в доме разобрали старые облицовки, обновили штукатурное покрытие первого этажа и лепной декор. В том числе проведена реставрация кованых элементов ворот и балконов.

- Дом расположен по улице Красной, 77 и оформлен в стиле эклектики с сочетанием элементов позднего классицизма и барокко. Объект возвели в конце ХIХ – начале ХХ веков. Здание строили как доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже, квартирами и комнатами, сдаваемыми в наем для проживания, - рассказали в пресс-службе администрации региона. - В 1912 году в здании открылась химическая фабрика для чистки и окрашивания одежды.

Ранее для дома, относящегося к объектам культурного наследия, утвердили границы территории и зоны охраны.