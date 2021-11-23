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Экономика23 ноября 2021 11:59

Публичные слушания проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы прошли в Краснодаре

24 ноября документ рассмотрят на парламентских слушаниях
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре представили проект краевого бюджета на 3 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре представили проект краевого бюджета на 3 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошли публичные слушания проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы. Предложения экспертов добавили в итоговый план, который рассмотрят 24 ноября на парламентском собрании, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Предусмотрена индексация выплат отдельным категориям жителей и стипендий на 4%, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, – подчеркнул врио министра финансов Кубани Александр Кнышов.

После парламентских слушаний проект бюджета региона на три года рассмотрят в первом чтении в Законодательном Собрании края.