Публичные слушания проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы прошли в Краснодаре

В Краснодаре представили проект краевого бюджета на 3 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошли публичные слушания проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы. Предложения экспертов добавили в итоговый план, который рассмотрят 24 ноября на парламентском собрании, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Предусмотрена индексация выплат отдельным категориям жителей и стипендий на 4%, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, – подчеркнул врио министра финансов Кубани Александр Кнышов.

После парламентских слушаний проект бюджета региона на три года рассмотрят в первом чтении в Законодательном Собрании края.