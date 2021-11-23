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Общество23 ноября 2021 12:20

Пляжи Сочи, работающие в межсезонье, обозначили желтыми флагами

Всего на курорте насчитывается 30 таких территорий
Светлана ОВДЕЙ
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Пляжи Сочи, работающие в межсезонье, обозначили желтыми флагами Фото: пресс-служба городской администрации

Пляжи Сочи, работающие в межсезонье, обозначили желтыми флагами Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи в межсезонье 2021-2022 работают 30 пляжей. Накануне территории обозначили желтыми флагами, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Зимние пляжи, в частности, оборудованы на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. Подчеркивается, что обозначение территорий такими флагами станет традиции.

- Места обеспечены достаточным количеством мест общественного питания круглогодичного формата. Специальные службы проводят необходимую санитарную территорий, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.