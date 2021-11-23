Завершить реконструкцию набережной «Ривьера» в Сочи планируют в 2023 году

Завершить работы планируют к началу летнего сезона Фото: пресс-служба городской администраци

В Сочи проводят третий этап реконструкции набережной «Ривьера». Накануне мэр курорта проверил ход благоустройства территории.

На набережной проводят противооползневое обеспечение, устанавливают планировочные стенки. А берега реки Сочи готовят к возведению пешеходного моста. В городе обустроят прогулочную зону от набережной реки по улице Чайковского до микрорайона Мацеста.

При реконструкции запланировано восстановить прогулочную зону с элементами парковых посадок конца XIX века. Проект предполагает создание общественной территории с сервисными помещениями, например, комнатой матери и ребенка, строительством детских и спортплощадок, озеленением.

Завершить работы на набережной «Ривьера» в Сочи планируют в 2023 году – к началу летнего сезона.