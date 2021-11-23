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Общество23 ноября 2021 12:50

Проекты по расчистке русел пяти рек готовят на Кубани

Работы планируются в Отрадненском, Туапсинском районах и Сочи
Светлана ОВДЕЙ
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Проекты по расчистке русел пяти рек подготавливают на Кубани. Работы проведут в Отрадненском, Туапсинском районах и Сочи, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в крае расчищают русла реки Чамлык в станице Чамлыкской и Кавярзе вдоль поселка Мирного и станицы Пятигорской, рек Псезуапсе и Аше в Сочи и Малое Псеушхо в Туапсинском районе.

- Прошедшие летом проливные дожди показали, что сегодня необходимо расчищать опасные участки рек. Специалисты уже готовят проектную документацию по расчистке русел Аргош в Отрадненском районе, Небуг и Шепси в Туапсинском районе и Цуцхвадж и Хоста в Сочи, – рассказала губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани насчитывается более 7,7 тысячи рек и ручьев общей протяженностью около 30 тысяч километров.