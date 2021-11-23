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Общество23 ноября 2021 13:10

Двух пьяных девушек за хулиганство задержали на КПП «Адлер-Псоу» в Сириусе

На дебоширок составили административные дела
Светлана ОВДЕЙ
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Одна из дебоширок травмировала полицейскому ухо и голову Фото из архива КП

Одна из дебоширок травмировала полицейскому ухо и голову Фото из архива КП

Двух пьяных девушек задержали на КПП «Адлер-Псоу» в Сириусе. Пришедшие гражданки вели себя неадекватно, сообщает пресс-служба ОМВД федеральной территории.

Так, дебоширки, будучи выпившими, нецензурно выражались в адрес правоохранителей. На просьбу полицейского пройти в служебное авто одна из девушек сорвала видеорегистратор и не слушала замечаний. Из-за отказа садиться в машину ее поместили в отсек для задержанных. Вторая дебоширка травмировала сотруднику полиции ухо и голову.

- Экспертиза установила, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении хулиганок составлены административные дела. Ребенка одной из нарушительниц порядка доставили отцу, - сообщили в ОМВД федеральной территории «Сириус».