Urban.Moskva: digital-спектакль с дополненной реальностью появился в мобильном приложении МТС Live

Арт-объекты появляются перед зрителем в соответствии со сценарием, один за другим. Создатели произведения изначально оцифровали и включили в дополненную реальность работы пяти художников стрит-арта. И пригласили всех в увлекательное, захватывающее путешествие. Здесь можно пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкои» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

В планах команды проекта - создание цикла подобных работ о стрит-арте разных городов России. А спектакль Urban.Moskva уже сейчас можно увидеть (бесплатно) в мобильном приложении MTC Live.