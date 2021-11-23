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Общество23 ноября 2021 13:18

Urban.Moskva: digital-спектакль с дополненной реальностью появился в мобильном приложении МТС Live

Главные «действующие лица» AR-спектакля – культовые работы уличного искусства, их авторы и музыка в стиле хип-хоп
Василина КОПЫЛОВА
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Арт-объекты появляются перед зрителем в соответствии со сценарием, один за другим. Создатели произведения изначально оцифровали и включили в дополненную реальность работы пяти художников стрит-арта. И пригласили всех в увлекательное, захватывающее путешествие. Здесь можно пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкои» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

В планах команды проекта - создание цикла подобных работ о стрит-арте разных городов России. А спектакль Urban.Moskva уже сейчас можно увидеть (бесплатно) в мобильном приложении MTC Live.