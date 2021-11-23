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Общество23 ноября 2021 13:33

Ребенка на самокате едва не сбили в Темрюке

Возмущенный водитель просит родителей рассказать своим детям о правилах дорожного движения
Евгения СОРОКА
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Мальчик не пострадал. Фото: кадр из видео.

Мальчик не пострадал. Фото: кадр из видео.

Ребенка на самокате едва не сбили в Темрюке. Этот случай произошел на улице Люксембург. В районе скейт-парка мальчик чуть не угодил под колеса.

Видеорегистратор одного из автомобилистов зафиксировал момент, когда во время оживленного движения ребенок внезапно появился из «слепой зоны», где его чуть не сбила машина. При этом сам мальчик, выезжая на проезжую часть, даже не убедился в том, что автомобиля нет. Чудом в последнюю секунду водитель успел затормозить и избежать трагедии.

Автор ролика просит родителей, узнавших своего ребенка, объяснить ему, где безопасно кататься.

Если дети нарушают правила дорожного движения, то полную ответственность несут их родители. За неисполнение родителями обязанностей предусмотрен административный штраф до трех тысяч рублей.