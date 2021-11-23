Реверсивное движение введут на участке трассы Джубга - Сочи

Позже, с 10 по 20 декабря, автомобилистов вновь ожидают ограничения на участке Фото из архива КП

Реверсивное движение на участке трассы Джубга - Сочи введут с 19:00 23 ноября. В течение недели здесь проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба Управления федеральных дорог «Черноморье».

Ограничения введут в связи с монтажом анкеров на участке, который пострадал из-за оползней в октябре этого года. Здесь установят автоматический светофор и поставят технические средства для регулирования движения.

Реверсивное движение будет действовать в течение семи дней. Позже, с 10 по 20 декабря, автомобилистов вновь ожидают ограничения на участке.