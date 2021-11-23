Цифровое ЖКХ: «Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Тимашевске и Кореновске

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в Тимашевске и Кореновске. Эти города стали восьмым и девятым по счету населенными пунктами Кубани, где устаревшие уличные фонари заменили на современные энергосберегающие светильники, работу которых контролирует автоматизированная система управления наружным освещением.

В Тимашевске технические специалисты «Ростелекома» установили взамен старых более 4300, а в Кореновске около 2400 фонарей. Светодиодные лампы моментально включаются, дают больше света и дольше работают: срок их службы рассчитан на 20 лет.

- Для меня как для главы города на первый план выступает вопрос экономии бюджета. Чтобы полностью обновить систему уличного освещения, не понадобилось никаких вложений со стороны муниципалитета. Все расходы, связанные с заменой и обслуживанием оборудования, “Ростелеком” взял на себя. При этом затраты муниципального бюджета на электроэнергию снизятся на 60 %, что позволит сэкономить нам до восьми миллионов киловатт-часов в течение семи лет – именно столько будет длиться проект. По окончании срока его реализации все сэкономленные средства будут поступать в бюджет города. Сплошные плюсы! – отметил Николай Панин, глава администрации муниципального образования город Тимашевск.

Помимо светодиодных ламп, в Тимашевске и Кореновске установили 186 шкафов управления наружным освещением. Вместе с умными фонарями они подключены к интеллектуальной системе городского освещения. Система полностью автоматизирована, сама управляет включением и выключением светильников в зависимости от времени суток, дистанционно снимает показания приборов учета, а также отслеживает неисправности в сети и незаконные подключения. В онлайн-режиме все данные поступают через интерфейс в администрацию и позволяют контролировать работу каждого участка системы освещения.

- На сегодняшний день уже более 40 тысяч умных фонарей освещают города Краснодарского края благодаря “Ростелекому”. Значительная экономия электроэнергии и бюджетных средств, повышение безопасности на улицах за счет их лучшей освещенности, серьезный опыт нашей компании в реализации энергосервисных проектов – все эти факторы влияют на выбор муниципалитетов в пользу умного освещения, – отметил Евгений Матвеев, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» реализует энергосервисные контракты на территории Кубани на протяжении четырех лет. Модернизация наружного освещения – один из элементов федеральной программы «Умный город». Основная цель программы – использование современных технологий сбора и обработки информации для повышения эффективности управления городскими ресурсами и улучшения качества жизни людей.