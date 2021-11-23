Александр Джеус: «В 2022 году программ профориентации детей с ОВЗ должно быть больше»

«Орленок» проведет круглый стол «Консультационно-методическое сопровождение работы инклюзивных профориентационных смен в детских центрах».

В аналитической сессии по вопросам консультационно-методического сопровождения работы инклюзивных профориентационных смен в детских центрах примут участие организаторы детского отдыха и оздоровления, руководители и специалисты детских лагерей и центров, социальных, образовательных, культурных, медицинских учреждений, представители академического сообщества и научных организаций, НКО и общественных институтов гражданского общества. Директор «Орленка» Александр Джеус подчеркнул важность организации подобных дискуссионных площадок:

«”Орленок” обладает большим опытом проведения инклюзивных программ. Наши педагоги аккумулируют свои наработки и постоянно генерируют новые методы и формы работы в этом направлении. Мы готовы обмениваться этой информацией с другими детскими организациями – вопрос помощи ребятам, которым по тем или иным причинам труднее даются поиск своего дела и самореализация в обществе, важен для всей России. В 2022 году программ профориентации мальчишек и девчонок с ОВЗ должно быть больше. Детские центры и лагеря могу стать флагманами реализации этих проектов. А начинаются такие глобальные процессы как раз с глубокого и обстоятельного анализа темы, который и проведут наши специалисты со своим коллегами в ходе круглого стола».

Цель аналитической сессии – презентация лучших практик организации и сопровождения инклюзивных профориентационных смен в детских лагерях и центрах, а также опыта, который представляет ценность для консультационно-методического сопровождения работы инклюзивных профориентационных смен в детских центрах.

Участники круглого стола обсудят подходы к сопровождению профессионального самоопределения лиц с ОВЗ, психолого-педагогическую работу с детьми в условиях инклюзивных смен и роль таких программ в целом.

Спикерами встречи выступят: кандидат педагогических наук, почетный работник высшего образования Российской Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, лауреат Грантов Мэра Москвы, профессор кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Бронюс Айсмонтас; менеджер инклюзивных проектов отдела программ детского, семейного отдыха и дополнительного образования Управления подготовки и программ детского и семейного отдыха ГАУК «МОСГОРТУР» Анастасия Ревуцкая; методист методического кабинета учебно-воспитательно отдела ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» Мария Балицкая; директор учебно-методического центра ВДЦ «Орленок» Валентина Федотова и педагог-психолог подразделения Алия Сайфина.