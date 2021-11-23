В Сочи прохожие спасли собаку, упавшую в реку

Пес от безысходности начал скулить и звать на помощь Фото: кадр из видео

Эта добрая история произошла в Сочи. Собака оказалась в реке и не могла самостоятельно выбраться из русла. От безысходности животное начало скулить, и тогда на звуки поспешили неравнодушные прохожие. Кадры спасения отчаявшейся собаки попали на видео.

- Спасал один парень, собака упала случайно, а выбраться, к сожалению, не могла. Из-за этого животное начало выть. Молодой человек услышал, посмотрел вниз и увидел пса, которому нужна помощь, - рассказывает автор ролика.

Благодаря отважным прохожим пес теперь находится вне опасности.