Схрон с оружием нашли силовики в Краснодарском крае

По данным правоохранителей, оружие пролежало в земле около семи лет.

Крупный схрон с оружием найден в Брюховецком районе края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в лесополосе, примерно в 1,5 километрах от станицы Чепигинской, в земле найден полимерный сверток. В тайнике хранились пистолет «Макарова» калибра 9 мм с глушителем и два магазина к нему. Кроме того, там лежали 388 патронов калибра 9х18, четыре магазина конструктивно схожих к автомату «Калашникова» калибра 5,45 мм, а также 210 патронов калибра 5,45х39 мм.

- На оружии есть небольшие следы коррозии. Есть основание полагать, что в земляном слое боеприпасы находиились примерно 7 лет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - По базам оружие проверено, в розыске не значится.

Сейчас выясняется, кто был хозяином схрона. Все найденное изъято и направлено на экспертизу, по данному факту проводится проверка.